O Benfica votou na Assembleia da Liga, ao lado do FC Porto (e da maioria dos clubes), contra a proposta do Sporting, que quer ver aprovada a possibilidade de os clubes pedirem acesso aos áudios do VAR nos jogos em que participam. Mas apesar desta tomada de posição, o clube da Luz é a favor. Um aparente paradoxo explicado pelo emblema da Luz através de um comunicado, emitido pouco depois do final da reunião que esta terça-feira teve lugar na sede da Liga, no Porto.









