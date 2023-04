Benfiquista Gonçalo Ramos eleito melhor jogador da I Liga em março

O avançado do Benfica Gonçalo Ramos foi eleito o melhor jogador da I Liga no mês de março, superando o colega de equipa João Mário e Rafael Mujica, do Arouca, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Gonçalo Ramos foi eleito o Jogador do Mês na Liga Portugal bwin. Numa votação relativa ao mês de março, o avançado do Benfica contabilizou um total de 30,77% dos votos dos treinadores da competição", escreveu o organismo, no site oficial.

Na segunda posição, ficou João Mário, com 19,66% dos votos, com Rafael Mujica (6,84%) a completar o pódio.

O internacional português, natural de Olhão, já tinha sido distinguido como melhor avançado da competição pelos principais treinadores da prova.

Ramos, de 21 anos, anotou um 'bis' na vitória frente ao Famalicão (2-0), para a 23.ª jornada do campeonato, e marcou um golo em novo triunfo diante Vitória de Guimarães (5-1), para a 25.ª ronda.

De resto, o guarda-redes Matheus, do Sporting de Braga, o defesa Basso, do Arouca, e o médio João Mário, do Benfica, foram os melhores no mês de março nas respetivas posições, enquanto Armando Evangelista, do Arouca, foi distinguido como o melhor treinador.