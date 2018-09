Benfiquista Krovinovic espera voltar à competição já em outubro

Filip Krovinovic, de 23 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito a 20 de janeiro.

O futebolista croata do Benfica Filip Krovinovic mostrou-se esta segunda-feira feliz por sentir que o seu regresso à competição está cada vez mais perto e espera que isso aconteça já no próximo mês de outubro.



"Como falta pouco tempo para voltar, depois de uma paragem tão longa, sinto-me mais alegre. É complicado estar de fora, a treinar sozinho, a ver os colegas jogar. Sinto-me bem e espero jogar uns minutos já em outubro", disse Krovanovic, em entrevista à BTV.



No entanto, reconhece que também sente alguma ansiedade pela proximidade do regresso: "Sim, sinto-me um pouco ansioso porque estou parado há quase oito meses. É muito tempo e quero muito treinar, ganhar ritmo e voltar a jogar com os meus companheiros".



Krovinovic já começou a participar há duas semanas em alguns exercícios com a equipa e confessa que se sentiu "muito bem" a nível físico e mental, "como se fosse o primeiro dia" da carreira, o que o leva a pensar em "regressar à competição em outubro".



"A minha cabeça está boa, as pernas também têm respondido bem, por isso acredito que falta pouco para voltar a jogar ao lado dos meus companheiros. Voltar a ter contacto com a bola tanto tempo depois, foi como se tivesse renascido", confessou o médio croata.



O facto de ter sido inscrito para a Liga dos Campeões, mesmo estando em fase de recuperação da lesão, deixou-o muito satisfeito: "Fiquei muito contente com isso. E espero voltar a jogar uns minutos nesta fase de grupos. É como um sonho tornado realidade".



A maior concorrência que vai enfrentar, fruto das aquisições para o meio-campo, não o assusta, e considera mesmo que "é uma coisa boa" para quem "sofreu tanto na bancada a ver a equipa jogar e agora quer é estar lá dentro".



Filip Krovinovic, de 23 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito a 20 de janeiro, durante o jogo Benfica-Desportivo Chaves, que os 'encarnados' venceram por 3-0, referente à época 2017/18.