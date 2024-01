Benjamín Rollheiser chegou na manhã desta sexta-feira a Lisboa para reforçar o Benfica. O extremo argentino, de 23 anos, apareceu acompanhado por Rui Pedro Braz e optou por não prestar declarações aos jornalistas.Recorde-se que Rollheiser irá começar a trabalhar com a equipa do Benfica no início da preparação para o jogo com o Estoril, que se irá disputar quarta-feira, mas esta sexta-feira já deve realizar os necessários testes médicos e é provável que possa ver a equipa em ação, no Estádio da Luz, na receção ao Boavista.