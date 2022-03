Benzema faz 'hat trick' e dá a vitória ao Real Madrid em noite épica

Mbappé para quê? Temos cá o Benzema. Este poderá ser o lema dos adeptos do Real Madrid depois da noite épica do avançado francês ontem. Os merengues começaram o jogo com o PSG em desvantagem devido ao 0-1 de Paris e viram Mbappé voltar a marcar em pleno Santiago Bernabéu, o que deixava a eliminatória em 0-2. Ficaram com uma montanha para trepar. Mas para a segunda parte estava reservado o festival Benzema, que marcou três golos no espaço de 17 minutos e deu a volta ao jogo (3-1) e à eliminatória (3-2 agregado).Com Nuno Mendes e Danilo Pereira no onze titular, o PSG apresentou-se no Estádio Santiago Bernabéu desinibido. Mbappé, aos 33’, deu seguimento a um passe de Nuno Mendes e marcou, mas o lance não passou no crivo do VAR. Não valeu aqui, valeu seis minutos mais à frente, outra vez com o inevitável Mbpappé na finalização. Na segunda parte houve mais um golo anulado a Mbappé. Tudo parecia perdido para o Real até surgir outro francês, Benzema, que faturou aos 61, 76 e 78 minutos. O PSG volta a ficar pelo caminho, na Champions, e o Real Madrid vai em busca da 14ª conquista.