O português Bernardo Silva, avançado do Manchester City, foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa francês Benjamin Mendy, anunciou esta quarta-feira o organismo.Em causa está um 'tweet' publicado por Bernardo Silva com a imagem em criança de Benjamin Mendy, colega de equipa e amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, acompanhado da ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos, com a pergunta "adivinhem quem é?".A FA, que dá até 09 de outubro para Bernardo Silva responder, alega que este comentário constitui uma violação agravada dos seus códigos de conduta, por "incluir referência, expressa ou implícita, à raça e/ou cor e/ou origem étnica".A situação criou polémica, com a Associação de Combate ao Racismo 'Kick Out' a pedir para que a FA tomasse medidas e Bernardo Silva apagou quase de imediato o 'tweet', lamentando que não seja possível "brincar com um amigo".Na carta, enviada na quinta-feira à federação inglesa, Bernardo Silva juntou um depoimento de Mendy, em que o companheiro de equipa no Manchetser City diz não ter ficado ofendido.A FA já tinha também escrito ao Manchester City, solicitando informações ao clube.O treinador dos 'citizens', o espanhol Pep Guardiola, defendeu o internacional português, referindo que se tratou de "uma simples piada" entre Bernardo e Mendy, que são grandes amigos, acrescentando ser completamente errado pensar que o 'tweet' tinha conotação racista.