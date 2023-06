Portugal venceu este sábado a Bósnia e Herzegovina, por 3-0, no Estádio da Luz e manteve a invencibilidade nos três jogos de qualificação para o Euro 2024, todos sob o comando do selecionador Roberto Martínez.









A seleção portuguesa até arrancou mal o jogo, ao revelar uma incapacidade gritante de criar perigo. O primeiro remate à baliza surgiu aos 37 minutos, mas já lá vamos...

Os bósnios entraram com um futebol baseado na força, no músculo e no talento de Dzeko. Sem complexos em recorrer à falta para travar os portugueses. E o primeiro sinal de perigo surgiu por Leon Barisic, que, com um cruzamento-remate, obrigou Diogo Costa a defesa apertada. Estava dado o aviso.









Leia também Portugal vence Bósnia e mantém liderança do Grupo J A reação portuguesa foi imediata e CR7 ainda marcou no minuto seguinte, mas estava em posição irregular.

Os bósnios, com um futebol direto e pouco rendilhado, até estiveram perto do golo com um remate de Dzeko a sair por cima da baliza.





Portugal lá fez o seu primeiro remate por Félix, após uma boa jogada com Ronaldo, mas o guardião defendeu.





O golo português acabou por surgir ao cair do pano da primeira parte, através de Bernardo Silva. CR7 combinou com Bruno Fernandes, que fez a assistência com um passe de rutura.





Na etapa complementar, Portugal apresentou um futebol mais apoiado e controlou melhor o jogo. Os bósnios limitaram-se a defender e foi Bruno Fernandes quem acabou por brilhar. Primeiro com um golpe de cabeça e depois com uma bomba à entrada da área. Triunfo justo numa exibição que começou em tons cinzentos.