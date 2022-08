Bernardo Silva evita derrota do City

O Man. City foi a Newcastle perder os primeiros pontos na Liga inglesa. Jogo de loucos no St. James’ Park que terminou com uma igualdade a três golos. Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares, já Rúben Dias começou no banco (entrou aos 21’ para o lugar do lesionado Aké).









Logo aos 5’, Bernardo Silva, que tem à sua espera uma proposta milionária para renovar pelo City, descobriu Gundogan na área dos magpies e o alemão finalizou para o primeiro golo. Tudo indicava que se trataria de mais um jogo tranquilo para a equipa de Pep Guardiola, mas tal não aconteceu.

O Newcastle criou imensas dificuldades aos citizens, que se viram a perder por 3-1 aos 54 minutos (Almirón 28’, Wilson 39’, Trippier 54’). Cambalhota no marcador que deixou o campeão inglês em apuros.









Apesar da desvantagem, o City chegou ao 3-3 em quatro minutos. Haaland (60') fez o segundo para os visitantes e Bernardo Silva (64') fechou o marcador, a passe do belga Kevin de Bruyne.

Com este deslize do City, o Arsenal ficou sozinho na liderança da Liga inglesa. Hoje, o Man. United - com, tudo indica, Cristiano Ronaldo no onze - e Liverpool encerram a 3ª jornada com um clássico em Old Trafford.