Bernardo Silva: "Liga saudita ainda não está ao nível das europeias mas tem direito a querer crescer"

Bernardo Silva admitiu que vive um bom momento, a nível pessoal e profissional. Depois de ter sido pai recentemente, o médio do Manchester City foi escolhido para integrar os 30 finalistas candidatos à Bola de Ouro. Na conferência de antevisão ao Eslováquia-Portugal de amanhã, o internacional português disse que essa distinção advém principalmente do sucesso coletivo e também comentou a evolução da Liga saudita, assim como o momento de forma dos futebolistas portugueses que lá atuam."Um momento a nível pessoal muito feliz. Tem sido intenso, entre ter o bebé em Portugal e viajar para Manchester não é fácil, mas é um momento muito feliz. Estamos à espera de um jogo muito difícil contra um rival direto, que também tem aspirações a qualificar-se. Ganhando ficamos muito perto do nosso objetivo, mesmo que faltem alguns jogos. Garantimos uma vantagem relativamente confortável, para se possível nos qualificarmos em primeiro.""É uma boa distinção, não é o mais importante pois o que origina isto é ter tido sucesso no clube e na Seleção. Tudo o que vem depois dos títulos coletivos é bonito mas acaba por ter menos importância. É mais uma motivação para fazer bem o meu trabalho, agora que começa uma nova temporada.""Sinto que estou num momento muito bom, que ganhei ao longo dos anos a experiência necessária para os jogos grandes. Sinto-me bem fisicamente e também com nível de experiência muito bom para corresponder nestas etapas. É tentar manter este nível o máximo de tempo possível, essa é a parte mais complicada. Mais difícil do que chegar lá acima""Vi toda a gente muito bem, o ambiente que vivemos aqui é muito familiar. Já passei também por momentos em que poderia ter saído ou não. É difícil mas é o futebol e estamos habituados a isso. Posso garantir que os jogadores que mencionou estão muito focados para ajudar Portugal a ganhar.""Senti-os bem. As pessoas têm esta mania de julgar sempre os campeonatos por acharem que os nossos são sempre melhores do que os outros. O que vejo dos que foram para lá é que é uma liga que continua a crescer. Óbvio que ainda não está ao nível das europeias mas tem o direito a querer crescer. Vejo os jogadores felizes com o passo que deram e com nível alto para continuar a ajudar a Seleção. Ainda é cedo para dizer o que vai acontecer. Não se sabe ainda o que vai dar mas vejo os jogadores que foram para lá motivados com essa decisão.""Rival direto, que começou muito bem a qualificação e tem aspirações. Esperamos um jogo difícil, contra uma equipa organizada, com jogadores que estão nas melhores ligas. Dispensa apresentações. Temos estudado a Eslováquia, percebendo pontos fortes e menos fortes. Conheço alguns deles bastante bem, como Skriniar e Lobotka, que admiro muito, acompanhava muito o Nápoles e gostava de o ver. Jogam normalmente em 4x3x3 e estamos a estudá-los da melhor forma. Têm aspirações e merece todo o respeito, pois fizeram 10 pontos nos primeiros quatro jogos."