Roger Schmidt está muito entusiasmado com o espanhol Juan Bernat, lateral-esquerdo que reforçou o Benfica por empréstimo do Paris Saint-Germain, apurou o Correio da Manhã.



O espanhol, de 30 anos, tem impressionado na Luz, quer pela sua qualidade quer pelo rigor com que trabalha diariamente (o plantel está em gozo de folgas mas Bernat vai todos os dias ao Seixal).









Ver comentários