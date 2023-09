Juan Bernat, internacional espanhol que pertence ao PSG, foi a grande surpresa no último dia do mercado de transferências do Benfica.



O lateral-esquerdo vem para a Luz tentar ocupar o lugar que nem o reforço Jurásek, nem Ristic (rumou ao Celta de Vigo por empréstimo) conseguiram até ao momento agarrar.









