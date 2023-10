Juan Bernat está pronto para assumir o lado esquerdo da defesa do Benfica. O espanhol tem vindo a trabalhar no duro nas últimas semanas e tem impressionado Roger Schmidt, apurou o CM.



O espanhol, emprestado pelo PSG, tem treinado com enorme intensidade de forma a apanhar o comboio da titularidade no Benfica.









Ver comentários