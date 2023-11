Bernat regressa aos treinos do Benfica após um mês de paragem

O defesa internacional espanhol Juan Bernat regressou esta terça-feira aos treinos do Benfica, após perto de um mês de ausência devido a lesão, anunciou esta terça-feira o campeão português de futebol e líder da I Liga.

De acordo com a informação divulgada no sítio oficial do clube lisboeta na Internet, Bernat participou na sessão realizada no centro de formação e treino 'encarnado', no Seixal, depois de recuperar de uma lesão muscular, tal como o guarda-redes André Gomes.

O avançado Gonçalo Guedes efetuou tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o defesa dinamarquês Alexander Bah e o avançado brasileiro David Neres continuam a recuperar das respetivas lesões e não integraram o treino, de preparação para o jogo com o Inter Milão, da Liga dos Campeões.

O Benfica recebe na quarta-feira (20h00) a equipa italiana, finalista vencida da prova na época passada, em jogo da quinta jornada do Grupo D, no qual ocupa o último lugar, sem qualquer ponto conquistado e já sem possibilidade de se apurar para os oitavos de final.