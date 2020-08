Besiktas avança por Zé Luís

O Besiktas está a preparar uma proposta para contratar Zé Luís ao FC Porto. O cabo-verdiano iria colmatar a vaga deixada por Burak Yilmaz, que se muda para o Lille.A perda do avançado, de 35 anos, a custo zero obriga agora o clube turco a ir ao mercado. Zé Luís não foi feliz na sua passagem pelo FC Porto e está de saída. Os dragões pretendem minimizar os custos da sua contratação. O avançado cabo-verdiano custou 12,2 milhões de euros no arranque da época passada.Apesar de ter feito 31 jogos e apontado dez golos, o jogador revelou uma grande irregularidade exibicional e foi perdendo espaço. Ficou fora dos convocados para a Taça de Portugal e deu conta do sucedido nas redes sociais, num sinal claro de que estava de saída da equipa.