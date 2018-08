Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Besiktas envolve Pepe para ter Aboubakar

Defesa já manifestou vontade de voltar ao antigo clube.

O Besiktas mantém a firme intenção de ter de volta o avançado camaronês Vincent Aboubakar, que esteve emprestado pelo FC Porto na época 2016/17 (fez 38 jogos e marcou 19 golos).



As pretensões do clube turco têm esbarrado na intransigência dos dragões, que não aceitam negociar a venda do passe por verbas abaixo dos 20 milhões de euros. Mas lançam agora um novo trunfo para tentar reduzir os valores de uma eventual transferência: estão dispostos a incluir no negócio o passe do central Pepe.



O defesa internacional português, agora com 35 anos, já manifestou abertura para regressar ao FC Porto, clube que representou entre 2004/05 e 2006/07, antes de fazer carreira no Real Madrid.



Um desejo que vai de encontro às pretensões de Sérgio Conceição de guarnecer o eixo central da defesa, que continua a aguardar reforços face às saídas de Marcano e Reyes e à lesão de Mbemba.



Casillas quer pendurar chuteiras no Dragão

"Seria bom estar vinculado a poucos clubes no meu percurso como jogador. Gostava de terminar a minha carreira aqui no Dragão", disse ontem Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, à RTP. Questionado sobre a importância da Supertaça (que se realiza amanhã frente ao Desp. Aves, em Aveiro, a partir das 20h45), o guardião de 37 anos admite: "Se não ganharmos, será uma grande desilusão."