Bessone Basto lamenta morte do seu considerado segundo pai, Shintaro Yokochi

O antigo nadador português António Bessone Basto lamentou este domingo a morte do treinador de natação Shintaro Yokochi, aos 87 anos, a quem considerou o seu segundo pai.

"É com grande tristeza que informo que faleceu o meu querido treinador Dr. Shintaro Yokochi. Sentidos pêsames à sua família. Vou sentir muito a sua falta. O senhor foi o grande responsável pelo meu sucesso como homem, como desportista. Obrigado mister por ter sido o meu segundo pai", lê-se na página de Facebook do atual presidente do Sport Algés e Dafundo.

Bessone Basto, de 77 anos, foi nadador olímpico em Tóquio1964, mas também atleta internacional de polo aquático e andebol, tendo ainda praticado pesca submarina, râguebi, basquetebol, karaté, judo, ginástica, hóquei em patins, atletismo, pesca desportiva e ténis de mesa.

Shintaro Yokochi morreu este domingo, aos 87 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Natação (FPN), que o recordou como "uma das mais importantes figuras do desporto português", tendo treinado o filho, Alexandre.

Shintaro teve como "expoente máximo", nota a FPN, a participação de Alexandre Yokochi na final dos 200 metros bruços em Los Angeles1984, até hoje a única final da natação portuguesa em Jogos Olímpicos.

Yokochi, nascido em 31 de outubro de 1935 em Yokohama, sobreviveu ao rebentamento da primeira bomba atómica, em Hiroshima, no dia 06 de agosto de 1945, e em 1958 mudou-se para Portugal.

Enjeitou uma possível participação nos Jogos Olímpicos Roma1960, como nadador, para se tornar treinador, aos 22 anos, da equipa de natação do Sport Algés e Dafundo.

Casou e constituiu família em Portugal, com Alexandre a seguir-lhe as pisadas como nadador, tendo conseguido uma medalha de prata em Europeus para Portugal, entre numerosos outros feitos com o sétimo lugar em Los Angeles como apogeu.

Na carreira tem uma passagem pelo FC Porto até se mudar para o Benfica, em 1972, passando a treinar o filho, que abandonou a competição de elite em 1992 e é professor universitário nos Estados Unidos.