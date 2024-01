Bicicleta de Arthur Cabral trepa montanha

Seis minutos bastaram para que a tendência do Est. Amadora-Benfica da noite desta segunda-feira se alterasse por completo… a favor dos encarnados.









Em vantagem no marcador por força de um excelente golo de Léo Jabá (28’), reflexo de uma atuação personalizada, que fazia desesperar o mais otimista dos adeptos benfiquistas, o Estrela esteve à porta do escândalo, mas Régis, depois de ter tirado Trubin da baliza (40’), perdeu a hipótese do 2-0 e daí até ao intervalo…

Esse sinal de alarme ecoou forte entre a equipa de Schmidt e Arthur Cabral foi o expoente máximo no curto espaço de dois minutos: aos 44’, recebeu a bola de Di María, acariciou-a e num vistoso pontapé de bicicleta conseguiu o empate; aos 45+1’, colocou o esférico à mercê do pé direito de Rafa, que disparou de forma indefensável para o excelente Bruno Brígido.









Leia também 'Bicicleta' de Arthur Cabral ajuda Benfica a chegar à liderança provisória. Veja os golos Sem que tenha feito globalmente muito pela vantagem no marcador, exceção para a parte final do primeiro tempo, o Benfica veio para a segunda metade a carregar no acelerador, impulsionado por Florentino, que a cada vez que é chamado deixa clara a sua vontade em ser titular. Daí não ter estranhado o terceiro golo, por Otamendi – em recarga a uma bola enviada à trave por… Cabral -, mas até meio do período Rafa, duas vezes, João Mário e João Neves tiveram possibilidade de alargar o resultado.

Situação que apenas se confirmou já na compensação, com Marcos Leonardo a marcar pela terceira vez ao terceiro jogo, mas depois do desempenho de Arthur Cabral não lhe será fácil ganhar a titularidade, ao passo que o Estrela, também porque perdeu Régis, mudou o sistema de 3x4x3 para 4x4x2, mas com o jogo muito dividido.





O desempenho benfiquista nos segundos 45 minutos, aliás, possibilitou o regresso à atividade de Bah, mais uns minutos de Neres e a estreia de Rollheiser, o mais recente reforço da Luz, mantendo-se acesa a luta pelo título!