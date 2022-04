O 'Bild' avança esta quinta-feira que o Benfica já tem acordo fechado com Roger Schmidt, treinador alemão que orienta ainda o PSV.Tal comojá avançara, Rui Costa e Lourenço Coelho, novo homem forte do futebol das águias, deslocaram-se à Alemanha para reunir com o atual técnico do PSV no princípio de março, tendo ficado praticamente tudo acertado para que Schmidt venha a assumir o comando do conjunto da Luz a partir de julho.