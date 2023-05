Bilhetes esgotados para a final da Liga dos Campeões feminina de futebol

Os bilhetes para a final da Liga dos Campeões feminina de futebol, a disputar em 03 de junho, em Eindhoven, nos Países Baixos, foram todos vendidos, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Em comunicado, o organismo que gere o futebol europeu indica que a final que oporá o FC Barcelona ao Wolfsburgo "é a primeira com lotação esgotada desde que a competição foi renomeada, em 2009/2010".

A UEFA refere que "foram emitidos mais de 34.100 bilhetes, o que significa que a final irá bater o recorde de assistências num jogo de futebol feminino nos Países Baixos, estabelecido anteriormente em 2019, quando a seleção neerlandesa defrontou a Austrália -- também no Estádio do PSV --, diante de 30.640 espetadores".

Nadine Kessler, diretora-geral da UEFA, considerou, em declarações divulgadas pelo organismo, que o facto de os bilhetes terem esgotado é sinal de que o futebol feminino atingiu um novo nível.

"Esta é a primeira vez que esgotamos todos os bilhetes para uma final da Liga dos Campeões feminina. E isso, com algumas semanas de antecedência, é mais um sinal de que atingimos um novo nível. A quantidade de adeptos que desejam viajar com a sua equipa também aumentou muito. Cada equipa conseguiu fazer deslocar mais de 4.500 adeptos -- muito mais do que antes", afirmou.

O secretário geral da Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB), Gijs de Jong, considerou "maravilhoso" saber que esta será a primeira final com lotação esgotada e destacou a sua importância para a modalidade no país.

"Ao trazer jogos como este para o nosso país, esperamos inspirar raparigas e mulheres a envolverem-se ainda mais com o futebol -- para se tornarem jogadoras, treinadoras, dirigentes, árbitras ou adeptas".

Em 2014, a final da Liga dos Campeões feminina de futebol, na qual as alemãs do Wolfsburgo venceram as suecas do Tyreso, por 4-3, disputou-se no estádio do Restelo, em Lisboa.