Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bilhetes para a fase final da Liga das Nações em Portugal já estão à venda

Porto e Guimarães são as cidades que acolhem a prova, entre 5 e 9 de junho.

18:49

Os bilhetes para a fase final da Liga das Nações, que vai ser realizada no Porto e em Guimarães, entre 5 e 9 de junho, já estão à venda e podem ser adquiridos no site da UEFA.



O valor do preço dos bilhetes varia entre os 25 e os 120 euros para os jogos das meias-finais - e de atribuição do terceiro lugar - e entre os 40 e os 150 euros para o compromisso alusivo à final.



Os Estádios do Dragão e de D. Afonso Henriques vão acolher as partidas que serão disputadas por Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda.



No que diz respeito à hospitalidade, os valores variam entre os 480 e os 760 euros e estão disponíveis para todos os jogos.