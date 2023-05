Bilhetes para final da Taça de Portugal esgotados no site da FPF. Imagens mostram corrida às bilheteiras

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, que os bilhetes colocados à venda no site já estão esgotados. Os adeptos podem apenas adquirir ingressos nas bilheteira do FC Porto ou Sp. Braga, com preços de 35 euros (categoria 1), 25 euros (categoria 2) e 20 euros (categoria 3).



Nas redes sociais circulam várias fotografias que mostram a correria logo às primeiras horas da manhã para conseguir comprar os bilhetes nas bilheteiras.

A final da Taça de Portugal vai realizar-se no Jamor 4 de junho, às 17h15.