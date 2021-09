Os fãs de Cristiano Ronaldo começaram a corrida para comprar os bilhetes para o jogo do Manchester United em Old Trafford, para assistiram ao vivo à segunda estreia do jogador no clube inglês.

O regresso de Ronaldo gerou um enorme aumento de bilhetes comprados, com sites de revenda não oficiais a praticar preços de chegam às 700 libras (815 euros).





O jogo do Manchester United contra o Newcastle está marcado para o próximo dia 11 de Setembro, às 15h.