'Bis' de Adama Traoré trava City e deixa bicampeão a oito pontos do líder

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, venceu este sábado por 2-0 no estádio do Manchester City, em jogo da oitava jornada da liga inglesa de futebol, deixando bicampeão a oito pontos do líder Liverpool.Com os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves e João Moutinho de início, os 'wolves' sustiveram os ataques do City durante o encontro, acabando por chegar ao triunfo em dois lances de contra-ataque, concluídos pelo espanhol Adama Traoré, aos 80 e 90+4 minutos, ambos na sequência de assistências do mexicano Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica.O Wolverhampton somou a segunda vitória seguida na 'Premier League' e afastou-se dos lugares de despromoção, impondo o segundo desaire na prova ao bicampeão inglês, que contou com o internacional luso João Cancelo entre os titulares, enquanto Bernardo Silva foi 'lançado' pelo treinador Pep Guardiola no segundo tempo.O Manchester City continua no segundo posto, com 16 pontos, mas viu aumentar a distância para o líder Liverpool, que agora tem mais oito do que os 'citizens', depois de no sábado ter somado o oitavo triunfo no mesmo número de jornadas, diante do Leicester, por 2-1.O Arsenal aproveitou o desaire dos 'foxes' e subiu ao terceiro lugar, a apenas um ponto do City, ao vencer por 1-0 na receção ao Bournemouth.O central brasileiro David Luís, ex-jogador do Benfica, foi o autor do único tento da partida, estreando-se a marcar com a camisola dos 'gunners', logo aos nove minutos.O Chelsea, quinto colocado, foi ao sul de Inglaterra golear o Southampton, por 4-1, colocando-se em vantagem aos 17 minutos, através do avançado Tammy Abraham, que esta semana foi chamado à seleção principal de Inglaterra e apontou o oitavo golo na prova, igualando o argentino Sergio Agüero no topo da lista dos melhores marcadores.Mason Mount, aos 24 minutos, N'Golo Kanté, aos 40, e Michy Batshuayi, aos 89, deram volume ao triunfo dos 'blues', tendo Danny Ings marcado o único tento dos 'saints', aos 30.A oitava ronda da 'Premier League' encerra hoje, com a visita do Manchester United ao reduto do Newcastle, penúltimo classificado.