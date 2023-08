Bis de Darwin dá vitória improvável a Liverpool com menos um jogador

Um bis de Darwin Nuñez deu este domingo uma improvável vitória em St. James Park ao Liverpool (2-1), em jogo da Liga inglesa de futebol em que os 'reds' jogaram mais de uma hora com menos um jogador.

Tudo parecia nas mãos do Newcastle, num duelo em que Alexander-Arnold e Van Dijk complicaram a vida para o Liverpool, mas a ineficácia dos 'magpies', o acerto de Kloop nas substituições, e duas transições à medida de Darwin mudaram tudo.

O primeiro erro partiu de Alexander-Arnold, que num atraso de Salah deixou a bola escapar debaixo da sola, e Anthony Gordon aproveitou a via aberta para bater o guarda-redes Alisson Becker, aos 25 minutos.

Foi o começo ideal para a equipa de Eddie Howe, que instantes depois viu o árbitro expulsar, com vermelho direto, Van Dijk, após o central do Liverpool ceifar Isak, num lance em que atingiu primeiro o avançado sueco.

Um cenário que deixou tudo muito bem encaminhado para o Newcastle, em vantagem, com mais um e a jogar em casa, mas a ineficácia em dilatar o marcador, combinada com a exibição de Alisson, a coragem de Kloop e o acerto de Darwin mudou tudo.

O treinador alemão começou por refrescar a equipa com Elliot e Diogo Jota, a partir dos 58 minutos, e, já aos 77, apostou em Darwin, num jogo em que se pedia a velocidade do uruguaio, que viria a bisar quase a papel químico.

Primeiro o ex-benfiquista, servido por Diogo Jota, ganhou a frente a Botman, aos 81, e descaído pela direita atirou forte ao poste mais distante, num movimento que viria a repetir já nos descontos, no 2-1 aos 90+3.

A improvável vitória permite ao Liverpool integrar um quarteto de vice-líderes, com West Ham, Tottenham e Arsenal, a dois pontos do agora líder isolado Manchester City, depois de o tricampeão ter vencido hoje em casa do Sheffield United (2-1).