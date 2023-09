'Bis' de Nenê vale vitória e consolida liderança do AVS na II Liga

O AVS isolou-se provisoriamente na liderança da II Liga de futebol, este sábado, após vencer na receção ao último classificado Länk Vilaverdense, por 2-0, com um 'bis' de Nenê, em jogo da quinta jornada.

Os extremos tocaram-se nas Aves e os locais, até aí na liderança partilhada do campeonato com o Santa Clara, cedo assumiram a iniciativa.

A bola ao 'ferro' de Nenê, aos três minutos, ainda teve resposta do Vilaverdense, aos sete, num remate de Jair Semedo defendido com dificuldade por Pedro Trigueira, chamado novamente a intervir no subsequente pontapé de canto.

Foi a derradeira prova de vida do Vilaverdense no primeiro tempo, com o AVS a intensificar a pressão e a ameaçar o golo em dois momentos: Zé Ricardo voltou a encontrar o 'ferro', aos 13 minutos, e Luís Silva, aos 23, errou por pouco a baliza.

À terceira, o AVS marcou mesmo e pelo inevitável Nenê, aos 27 minutos: Anthony desviou ao primeiro poste um lançamento lateral da esquerda, com o avançado brasileiro, em antecipação, a meter o pé e a confirmar, depois, o golo, com a cabeça.

A segunda parte começou com oportunidades nas duas balizas, mas os guarda-redes levaram a melhor em remates de Zé Ricardo e Harramiz, que voltou a dar trabalho a Pedro Trigueira, aos 60 minutos, três antes de o AVS marcar o segundo.

Mercado arrancou pela direita e rematou colocado à entrada da área, Ivo Gonçalves defendeu para o lado e Nenê, em lance dividido com o defesa Rafael Viegas, fez a recarga vitoriosa.

O lance seria validado depois pelo videoárbitro e frustrou quaisquer esperanças dos forasteiros num resultado positivo.

Após este merecido triunfo, o quarto em cinco jogos, o AVS isolou-se, à condição, no primeiro lugar, com 13 pontos, enquanto o Länk Vilaverdense, que ainda não venceu, continua em último, com apenas um ponto.