Um bis de Welinton Jr. (82’ e 90+7’) permitiu, no sábado, ao Portimonense anular uma desvantagem de 0-2 e empatar com o Rio Ave, no Algarve.



Os vila-condenses entraram melhor e mais concentrados no jogo construindo uma vantagem confortável com dois golos de Patrick William (19) e Costinha (74’).



A equipa de Paulo Sérgio, que chegou a este jogo com cinco derrotas consecutivas, nunca desistiu de procurar o golo que chegou por Welinton Júnior através de dois remates de fora da área.









