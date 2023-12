O sonho do Sp. Braga de se manter na Champions passa por blindar a defesa frente ao Nápoles. No último jogo da fase de grupos, terça-feira, em Itália, os arsenalistas estão obrigados a vencer por dois golos de diferença. Só assim igualariam os 7 pontos dos transalpinos no Grupo C e passariam a ter vantagem no confronto direto, após a derrota na Pedreira por 1-2.









