Blogues que divulgaram correspondencia do Benfica ligados a Bruno de carvalho

Os autores de "Mister do Café e "O artista do dia" eram dois trabalhadores da Youngnetwork, empresa de comunicação contratada por Bruno de Carvalho.

13.04.19

Além do Mercado de Benfica Polvo, os blogues "Mister do Café" e "O Artista do dia" divulgaram centenas de documentos e correspondência privada do Benfica e seus funcionários. O CM sabe que o Ministério Público já identificou os autores dos dois últimos blogues.



Alegadamente, os autores de "Mister do Café e "O artista do Dia" eram dois trabalhadores da YoungNetwork, empresa de comunicação contratada por Bruno de Carvalho. A young network era responsável pela produção do jornal sporting, do site oficial e das redes sociais do clube de alvalade. Frederico Varandas acabou por dispensar a empresa de comunicação em novembro de 2018. Isto depois da própria agência ter pedido rescisão de contrato com os leões meses antes.



Segundo a auditoria realizada às contas do Sporting durante a presidência de Bruno de Carvalho, foram pagos à YoungNetwork quase dois milhões de euros pela gestão da máquina comunicacional do clube, com grande foco na internet e redes sociais.



Informação que vai ao encontro das declarações de Luis Paixão Martins em Outubro do ano passado: o fundador da agência de comunicação LPM, contratada pela nova direcção liderada por Frederico Varandas, acusou Bruno de Carvalho de ter um contrato estabelecido com o autor do blogue Mister do café, um dos que divulgou correspondência privada do Benfica.



O CM conseguiu chegar aos nomes na posse do ministério público. Contactamos o alegado responsável pelo Artista do Dia que negou qualquer ligação ao blogue e recusou-se a responder a mais perguntas, nomeadamente se foi ou não abordado pelas autoridades. Já o alegado autor do "Mister do Café" nunca atendeu as chamadas do CM.



Recorde-se que os blogues "Mister do Café" e "O Artista do Dia" estavam alojados na Google. Em Outubro, o Benfica e a gigante tecnológica chegaram a acordo. Os encarnados desistiram da ação contra Google e em troca receberam os elementos identificativos sobre os autores dos blogs que tinham tornado públicos os mails roubados ao Benfica. Desde então, nenhum dos dois blogues voltou a publicar documentação confidencial do clube da Luz.



Já o blogue Mercado de Benfica Polvo, alojado noutra plataforma, continuou a divulgação até 18 de Janeiro, dois dias depois de Rui Pinto ter sido detido na Hungria. Não foram mais publicados quaisquer emails depois da detenção do suspeito de ser precisamente o responsável pelo roubo da correspondência do Benfica.