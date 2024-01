Boa exibição na meia-final da Taça da Liga reforça interesse do Benfica em Guitane

A boa exibição na meia-final da Taça da Liga reforçou o interesse do Benfica em Guitane. O extremo foi um dos carrascos das águias nesse jogo, revelando-se decisivo para o apuramento dos canarinhos - selado no desempate por penáltis (5-4) -, ao marcar o golo do Estoril no tempo regulamentar (1-1).Há várias semanas que Guitane está no radar do Benfica, que poderá apertar o cerco ao jogador francês, que leva seis golos e três assistências em 25 jogos esta época. Apesar de ontem ter sido noticiado que os encarnados estariam perto de garantir o futebolista de 24 anos para a próxima temporada, a troco de 5 milhões de euros, o presidente do Estoril garantiu àque não existe acordo fechado, ou negociações.A contratação de Guitane estaria inserida na reformulação do plantel do Benfica em marcha para 2024/25. Encarando as saídas no verão de Rafa e Di María como praticamente inevitáveis, os dirigentes encarnados têm procurado recrutar atempadamente os sucessores. Prestianni foi garantido ainda em 2023 (só assina dia 31 deste mês quando fizer 18 anos) e a chegada à Luz de Rollheiser, inicialmente prevista para julho, foi antecipada para esta janela de transferências, o que até aumentou o preço a pagar aos argentinos do Estudiantes.Apesar de Guitane estar a dar cada vez mais nas vistas, os responsáveis do Benfica acreditam que serão capazes de bater a eventual concorrência pelo jogador, assim decidam contratá-lo. A decisão, sabe o, depende da evolução dos dois reforços citados, de Tiago Gouveia (Schmidt vai dar-lhe mais minutos) e de Schjelderup (cedido ao Nordsjaelland).