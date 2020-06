Boavista aproveita oportunidades de golo e vence Vitória de Setúbal

A maior eficácia do Boavista valeu esta quinta-feira a vitória sobre o V. Setúbal, num jogo que ao intervalo estava praticamente decidido apesar de as duas equipas terem tido várias oportunidades.Depois de Bueno inaugurar o marcador logo aos 5 minutos, a passe de Fernando Cardozo, a equipa da casa recuou no terreno e cedeu a iniciativa de jogo ao V. Setúbal. Os visitantes não se fizeram rogados e criaram perigo através de Guedes: acertou no ferro, falhou um desvio na pequena área e até marcou, mas estava em fora de jogo.Mesmo em cima do intervalo, Cardozo voltou a explorar o muito espaço que lhe foi dado sob a direita do ataque e passou a bola a Marlon, que assistiu Sauer, descaído sobre a esquerda, para o 2-0. Dois remates na 1ª parte, dois golos para o Boavista.No arranque do 2º tempo, Makaridze evitou que Cardozo sentenciasse a partida e o Setúbal fez um último esforço, premiado com o golo de Carlinhos. Hildeberto ameaçou o empate mas foi Heriberto a fazer o 3-1 em cima do apito final. Triunfo que não merece contestação.