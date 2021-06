O Boavista está seguro de que vai continuar na Liga principal na próxima época, mas terá de esperar duas semanas (até dia 18 deste mês ) para saber qual o futuro imediato da sua equipa principal de futebol. Se este sábado a Comissão de Auditoria notificar a SAD sobre o sentido da decisão referente à questão da ausência de dívidas, fundamental para o processo de licenciamento, bem assim como a avaliação do cumprimento do PER (Plano Especial de Revitalização), os axadrezados terão até dia 18 para corrigir eventuais falhas. Caso não o consigam, baixam administrativamente de divisão. Fonte do clube garantiu ao CM que tudo está a decorrer dentro dos pressupostos estipulados: “Vamos aguardar, mas estamos tranquilos”.









Neste processo, o Rio Ave é parte interessada. Os vila-condenses foram despromovidos (após o play-off que garantiu a subida do Arouca) e caso o Boavista seja relegado para a II Liga asseguram a continuidade no escalão principal. Os responsáveis do Rio Ave já deixaram claro que vão analisar à lupa os processos de todos os clubes.

Entre dois fogos - garantias de cumprimento salarial e PER -, o Boavista terá mais motivos de preocupação com este último, pois o processo já foi alvo de impugnação por parte de vários credores e, num momento posterior, pelo Tribunal da Relação, após recurso.