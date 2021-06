“Boavista é um grande desafio": João Pedro Sousa apresenta-se no Bessa

"Sinto-me honrado por ter a oportunidade de representar um clube com a história do Boavista. Cheguei a um clube muito exigente e ambicioso, dois aspetos que jogam bem com a minha forma de ser. Sinto orgulho pelo trabalho que fiz até chegar a este patamar." Foi com estas palavras que João Pedro Sousa se apresentou esta segunda-feira ao serviço no Bessa, dia em que foi oficializado como novo treinador do Boavista.O vínculo entre as partes é válido por duas épocas. João Pedro Sousa rende no cargo Jesualdo Ferreira, que acordou a rescisão com os axadrezados no domingo, quanto tinha ainda um ano de contrato por cumprir.Sobre os objetivos para a nova época, João Pedro Sousa não conseguiu fugir a uma trivialidade. "Queremos ter um ano tranquilo e estou certo de que é isso que acontecerá", disse. O seu plano passa por algo mais elevado. "Cheguei a um grande clube. Mas ainda assim venho com a missão de ajudar o Boavista a crescer ainda mais", esclareceu o treinador de 49 anos, que considera ser este "um grande desafio". "Estive no Bessa como treinador adversário, mas também como adepto. Adoro ver futebol neste estádio. É espetacular. Quando trabalhei em Inglaterra, falava muitas vezes do Bessa, porque é um estádio tipicamente inglês, mas bem mais moderno do que alguns de lá. Estou ansioso por sentir a força dos adeptos."Esta é a segunda experiência do treinador na Liga, depois de ter comandado o Famalicão no escalão principal.