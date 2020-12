Boavista empata em Paços de Ferreira na estreia de Jesualdo Ferreira à frente dos axadrezados

O Boavista, na estreia do treinador Jesualdo Ferreira, empatou este domingo a um golo no reduto do Paços de Ferreira, em encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os 'axadrezados' adiantaram-se no marcador, aos 61 minutos, por intermédio do hondurenho Alberth Elis, assistido por Angel Gomes, mas, aos 83, o suplente João Pedro, entrado aos 77, restabeleceu a igualdade.

Na classificação, e em termos provisórios, o Paços de Ferreira manteve o sexto lugar, com 15 pontos, enquanto o Boavista juntou-se a Gil Vicente e Tondela no 14.º lugar.