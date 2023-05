Boavista empata nos descontos e adia qualificação do Sp. Braga para Liga dos Campeões

O Boavista conseguiu hoje empatar 1-1 com o Sporting de Braga nos descontos do jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, e adiou a qualificação dos bracarenses para a Liga dos Campeões.

No Estádio do Bessa, no Porto, os bracarenses adiantaram-se com um autogolo de Reggie Cannon (59 minutos), e pareciam embalados para garantir já hoje, pelo menos, a presença na terceira pré-eliminatória da 'Champions', competição na qual estiveram em 2011/12 e 2012/13, mas viram Yusupha empatar o encontro, aos 90+3.

O Sporting de Braga soma 75 pontos, menos quatro do que o vice-líder FC Porto e mais cinco do que o quarto classificado, o Sporting, que só joga no domingo com o líder Benfica, enquanto o Boavista somou o segundo jogo sem vencer e sobe à nona posição, com 41.