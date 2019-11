Boavista faz xeque-mate no Sp. Braga e continua sem derrotas

Após quatro empates seguidos na Liga, o Boavista voltou esta quinta-feira às vitórias, derrotando (2-0) o Sp. Braga, que não perdia desde 13 de setembro. O xeque-mate axadrezado foi o resultado do sacrifício de 11 peões que trabalharam para derrubar o (arce)bispo.Em 5-4-1, o Boavista assumiu o controlo do miolo, impondo-se ao 4-3-3 do Sp. Braga. E, numa jogada pela direita, chegou ao golo: Carraça centrou e Rafael Costa fez o 1-0 no centro da área.Com o golo madrugador (6’), os boavisteiros foram recuando as linhas e mostraram por que são a segunda defesa menos batida da Liga e a única equipa sem derrotas. O Sp. Braga só criava perigo em remates de fora da área e numa desmarcação de Fransérgio, que Bracali resolveu com uma mancha.Na 2ª parte, os minhotos acentuaram o domínio - as entradas de Galeno e Paulinho ajudaram -, mas faltou eficácia: Wilson Eduardo (57’ e 64’) e João Novais (67’ e 79’) foram perdulários.Já Carraça e Obiora falharam boas oportunidades. Mateus não perdoou e fez o 2-0.