Ugolo de Bozeník permitiu na segunda-feira ao Boavista derrotar o P. Ferreira, o que deixou o técnico pacense César Peixoto com vida difícil, pois somou o quinto desaire em outros tantos jogos.









Os boavisteiros entraram mais acutilantes, tiveram maior posse de bola mas tanto domínio só produziu uma oportunidade flagrante de golo, negada a Gorré, com defesa de recurso de Vekic. Os castores reagiram e empurraram o jogo para o meio-campo axadrezado.

Na segunda metade o equilíbrio manteve-se e as oportunidades repartiram-se. O P. Ferreira ainda viu um golo anulado pelo VAR – falta na saída do contra-ataque -, mas foi o Boavista a marcar num rápido contra-ataque concluído por Bozenik. A equipa de César Peixoto não baixou os braços e subiu as linhas, mas não evitou o triunfo, justo, das panteras.