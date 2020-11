Boavista sofre derrota frente ao Farense após vencer o Benfica

Foi no regresso do renovado Estádio de São Luís aos jogos da Liga, 18 anos depois, que o Farense conseguiu a primeira vitória no campeonato, ao bater (3-1) o Boavista, que tinha ganhado ao Benfica na jornada anterior (3-0).Os algarvios estavam em último e precisavam de pontos como de pão para a boca. No entanto, a primeira oportunidade foi do Boavista, com um remate de Elis e uma grande defesa de Defendi. Na resposta, o Farense chegou ao primeiro golo através de Ryan Gauld. O Boavista não baixou os braços e Angel Gomes fez o empate.Na segunda parte, Gauld bateu um canto teleguiado para a cabeça de Stojiljkovic, que voltou a colocar o Farense na frente. Três minutos depois, Amine marcou um novo canto para Mancha fazer 3-1 final.