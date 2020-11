Boavista vs. Belenenses SAD: Divisão de pontos em jogo de aflitos

O Boavista recebeu este domingo o Belenenses SAD e empatou a zero em partida equilibrada, com a equipa de Vasco Seabra a manter-se na cauda da tabela.Os axadrezados entraram mais acutilantes, mas foram os lisboetas a dar o primeiro sinal de perigo. Afonso Sousa (9’) rematou com intenção e obrigou Léo Jardim a defesa de recurso. O lance colocou o Boavista em sentido e a partida entrou numa fase de equilíbrio. À passagem da meia hora, Benguché rematou à figura de Kritciuk e o golo perdeu-se. Até ao intervalo, as jogadas de perigo sucederam-se para as duas equipas, mas o resultado não se alterou.Na segunda parte, a equipa de Petit regressou dos balneários com vontade de ganhar. O Belenenses SAD cresceu na partida e aumentou o ritmo. Léo Jardim brilhou ao negar o golo a Varela (73’). Com o aproximar do final do encontro, o Boavista arregaçou as mangas e sacudiu a pressão dos visitantes.Javi García (87’) tentou a sorte, mas a bola desviou no central Henrique, quase traindo Kritciuk. Ao cair do pano, Angel Gomes cobrou um livre direto, à entrada da área, mas a bola ‘morreu’ na barreira. Até final não se registou mais nenhum lance de perigo e a divisão de pontos acaba por ser justa face à produção das duas equipas.