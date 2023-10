Por todo o mundo, e ao longo da sua história secular, tem o futebol produzido jogadores de dimensão excecional que encantaram com a sua arte os amantes do jogo nos cinco continentes. A popularidade do futebol, com as suas regras simples que facilitam o acesso à inteligência do jogo, transformou-o rapidamente num fenómeno de massas que, desde os seus primórdios, vem conferindo às suas maiores estrelas uma dimensão quase celestial.









