A Liga de Clubes não pondera o adiamento de qualquer jornada dos campeonatos profissionais. Nem mesmo a 17ª, que está marcada para a semana de contenção de contactos sociais, no início de janeiro. Entre os dias 2 e 9 do próximo mês, as escolas estarão fechadas e o teletrabalho será obrigatório, entre outras medidas, mas o organismo pretende que haja jogos de futebol, respeitando a lógica definida desde o início da pandemia: manter a bola a rolar a todo o custo.