Portugal estreou-se este domingo no Campeonato do Mundo de futebol feminino com uma derrota (0-1) frente aos Países Baixos, atuais vice-campeões do Mundo, na prova que decorre na Nova Zelândia.









E o minuto 13 revelou-se de azar para a equipa portuguesa, pois foi quando Stefanie van der Gragt saltou mais alto do que as defesas lusas e cabeceou para o único golo da partida. Ainda foi necessário o recurso ao videoárbitro, que acabou por confirmar o golo.

As holandesas tiveram sempre um ascendente do jogo, como seria de esperar, pois trata-se de uma equipa do topo mundial. Foi campeã europeia em 2017 e é a atual vice-campeã mundial.





Mesmo assim, a reação portuguesa na parte final do encontro criou alguns problemas à formação holandesa, sendo que o lance mais perigoso de Portugal pertenceu a Telma Encarnação, que acabou por rematar para uma defesa difícil da guarda-redes Van Domselaar. Portugal estreou-se, assim, com uma derrota em Mundiais, mas mostrou orgulho e talento.