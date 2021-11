Rúben Amorim caprichou no treino das jogadas de bola parada por acreditar que o desbloqueio do jogo de quarta-feira (20h00) com o Borussia Dortmund pode passar por esse tipo de lances, sabe o Correio da Manhã.Os leões têm marcado muitos golos na sequência de pontapé de canto, nos quais o central Coates se tornou um goleador exímio (4 golos).