Bolasie despenalizado pode jogar contra o FC Porto

O congolês Yannick Bolasie, do Sporting, foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, podendo ser opção com o FC Porto (domingo, pelas 17h30), tal como oavançou em primeira mão na edição de dia 27 de dezembro.O avançado leonino tinha sido suspenso com um jogo na sequência da expulsão diante do Portimonense, num lance com o brasileiro Willyan.A despenalização, tal como oavançou, surgiu depois do árbitro João Pinheiro ter reconhecido junto do CD, quando ouvido no âmbito do recurso apresentado pelos leões, que foi enganado pelo jogador Willyan - simulou ter sido alvo de uma agressão na cara, quando a mão atingiu o peito.Bolasie acabou por ver o cartão vermelho, no minuto 45, de um jogo que que a equipa verde-e-branca venceu por 4-2, qualificando-se assim para a final four da Taça da Liga.No intervalo da partida, o árbitro de Braga viu as imagens do lance e logo concluiu que tinha sido enganado. E quando saiu do balneário afirmou isso mesmo quando se cruzou com dirigentes do Sporting e do Portimonense.Bolasie (30 anos) deverá assim ser titular no encontro com os dragões, num jogo de extrema importância para os leões que não querem perder mais pontos para os primeiros (Sporting está a 13 do líder Benfica e a 9 do FC Porto, que é segundo).O Sporting foi, entretanto, multado em 510 euros pelo CD devido aos cânticos dos adeptos leoninos aquando da partida com o Santa Clara. Em causa, segundo o comunicado, está a frase "E ó Varandas vai pró c...", tendo como destinatário o presidente leonino. Esta não é a primeira vez que os leões são multados pelo mesmo motivo. Tal já aconteceu no jogo com o Gil Vicente (12ª jornada).O FC Porto chega a Alvalade com quatro pontos de desvantagem para o líder Benfica, pelo que o risco para errar é mínimo. É isso que Sérgio Conceição tem feito passar aos seus jogadores na preparação para o clássico de domingo. Apesar de nos últimos anos os resultados em Alvalade (a derradeira vitória foi em 2008/2009) não serem positivos, o técnico do FC Porto quer entrar forte e inverter a tendência recente.Para o duelo com os leões, Conceição tem nesta altura todo o plantel à sua disposição. O japonês Nakajima deve continuar a merecer a confiança do treinador no apoio aos homens mais avançados: Moussa Marega e Tiquinho Soares."Não estamos em saldos. A postura do Sporting em janeiro será igual à postura de outras janelas de transferências, que passa por estarmos atentos a qualquer boa oportunidade e que acrescente qualidade", disse o diretor desportivo Hugo Viana à Sporting TV.