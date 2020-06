'Bomba’ de Lucas Fernandes resolve jogo entre Portimonense e Gil Vicente

O Portimão Estádio acolheu esta quarta-feira o primeiro jogo após mais de dois meses de paragem do futebol, devido à pandemia.Com o Portimonense a precisar de pontos como de pão para a boca para tentar escapar à despromoção e o Gil Vicente confortavelmente instalado a meio da tabela classificativa, foi necessária uma ‘bomba’ de Lucas Fernandes para desconfinar o resultado, a favor dos algarvios.A primeira parte mostrou duas equipas ainda sem grande ritmo e com falta de faro para o golo. Houve muita disputa a meio do terreno, mas sem inspiração quando os jogadores se aproximavam da baliza adversária. Um dos lances de maior perigo aconteceu aos 19’, com o remate perigoso de Yves Baraye a ser defendido por Gonda.Após o descanso, chegou finalmente a inspiração. Lucas Fernandes, aos 49’, fez um golaço, com um remate de fora da área. A bola só parou dentro da baliza do Gil Vicente. Uma ‘bomba’ capaz de levantar os adeptos, mas nestes tempos as bancadas estão vazias.O golo acabou por dar maior confiança à equipa algarvia, que, a partir daí, procurou gerir o resultado, de forma a conseguir os preciosos três pontos. Apesar de alguns pequenos sustos, o objetivo foi conseguido.O primeiro golo (Lucas Fernandes) da Liga após a pandemia foi celebrado sem regra de distanciamento social. Os jogadores do Portimonense abraçaram-se de forma espontânea e muito exuberante. No final do jogo, os treinadores das duas equipas cumprimentaram-se com um abraço."Satisfeito pela boa atitude da equipa. Foi mais um passo para o que pretendemos, que é ficar na Liga", disse o técnico Paulo Sérgio (Portimonense). Vítor Oliveira (Gil Vicente) analisou assim o jogo: "Devíamos ter feito mais e melhor. Precisamos de voltar para o caminho certo."