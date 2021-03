O P. Ferreira regressou esta sexta-feira aos triunfos, após a pesada derrota sofrida nos Açores, batendo em casa o Nacional por 2-1 no encontro de abertura da 22ª jornada da Liga. Foi, por outro lado, o quarto desaire consecutivo para os madeirenses.





O Paços entrou pressionante e anunciou o golo que surgiu aos 15’ por Luther Singh. E que grande golo do sul-africano, com um remate de trivela à entrada da área. Em dificuldades, o Nacional pouco produzia do ponto de vista ofensivo e antes de encaixar o segundo viu a sua baliza ameaçada em mais duas ocasiões, por Bruno Costa e Pedro Rebocho. Pouco antes de Luther Singh bisar (33’), com mais uma bomba, ainda seria anulado um golo ao Nacional, por fora de jogo de Riascos.