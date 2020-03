Bombeiros pedem 17500 euros ao Sporting

Os Bombeiros Voluntários de Oleiros reclamam 17 500 euros ao Sporting, referentes a uma promessa feita pelo então presidente dos leões, Bruno de Carvalho, que se disponibilizou a ceder a parte da receita leonina do jogo com o ARC Oleiros (triunfo dos leões por 2-4) para a Taça de Portugal, disputado no dia 12 de outubro de 2017.

"Bruno de Carvalho e Jaime Marta Soares prometeram, no salão nobre da Câmara Municipal de Oleiros, que doavam ‘pela primeira vez’ [no seu consulado] a receita dos leões nesse jogo. Estavam presentes vários órgãos que registaram essas declarações", disse ao CM Albino Coelho Caldeira, presidente dos bombeiros de Oleiros, explicando: "Tentámos receber essa verba (receita líquida que foi paga ao ARC Oleiros) junto de Bruno de Carvalho, que se limitou a remeter para a contabilidade do clube, que nada disse. Mais tarde, entrámos em contacto com Frederico Varandas, que se limitou a dizer que nada deve."

A Associação dos Bombeiros de Oleiros "muito lamenta" o facto de ter sido "enganada pelos dirigentes do Sporting" da altura. "Trata-se de uma verba insignificante para o Sporting, mas que nos ajudava muito, pois estamos em fase de conclusão das obras de remodelação e ampliação do quartel", acrescentou Coelho Caldeira.

Contactados pelo CM, os dirigentes leoninos "não comentam este caso", que surgiu depois de o GS Loures ter exigido ao clube de Alvalade o pagamento de 14 544 euros, também referentes a um jogo da Taça de Portugal em 2019, que os sportinguistas venceram por 2-1.