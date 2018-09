Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braço-de-ferro com jogadores lança seleção dinamarquesa no caos

Dinamarca defronta na quarta-feira a Eslováquia, em jogo particular marcado para Trnava.

A Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) dispensou esta terça-feira o selecionador e vai convocar jogadores desconhecidos para os jogos com a Eslováquia e o País de Gales, na sequência do colapso nas negociações sobre direitos de imagem dos atletas.



A DBU adiantou que a seleção dinamarquesa, cuja lista de convocados será divulgada ainda esta terça-feira e que poderá integrar jogadores de futsal, será orientada pelo ex-futebolista John Jensen, por não querer impor a Age Hareide uma equipa que não foi escolhida pelo selecionador.



"Temos de disputar estes dois jogos para evitar multas milionárias e a possibilidade de exclusão da seleção nacional durante vários anos", explicou o diretor federativo Kim Hallberg.



Na base da decisão da federação está o falhanço nas negociações sobre o direito de os jogadores poderem estabelecer contratos individuais de patrocínio com empresas que competem diretamente com os atuais patrocinadores da seleção.



Jensen, membro da equipa que ajudou a Dinamarca a conquistar o único grande título internacional, no Europeu de 1992, disse esperar "mitigar as consequências" de uma decisão "em que só existem perdedores, sendo o futebol dinamarquês o maior de todos".



