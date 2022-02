"Não é um jogo decisivo. Mas é mais um jogo importante. Decisivos acabam por ser todos, no sentido em que todos têm a importância de valer três pontos. Preparámos este jogo de forma a conquistá-los, perante um adversário que, na minha opinião, é o melhor”. Desta forma pragmática, Sérgio Conceição retirou ontem, durante a antevisão do clássico de hoje com o Sporting, a pressão de cima dos jogadores do FC Porto.









Primeiro e segundo classificados do campeonato, separados por seis pontos, vão a jogo com os portistas instalados na liderança. “Este é o melhor Sporting que já vi desde que aqui estou. É o campeão nacional, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, reforçou-se com qualidade com um dos melhores jogadores do campeonato [Edwards] e com o melhor marcador de sempre da Argélia”, disse técnico da equipa do FC Porto.

Apesar dos elogios, o timoneiros dos azuis-e-brancos deixa claro que pretende vencer o clássico. “Olho para um encontro onde defrontamos o rival. E quando se ganha frente a uma equipa que está próxima naquilo que são os pontos, são três que se ganham e que não deixamos o rival ganhar”, assegurou Sérgio Conceição.





Em caso de triunfo, o treinador portista também recusa fechar as contas do titulo. “A quantidade de vitórias que consigamos amealhar para que no fim se festeje o título é o mais importante. Depois, se é uma a mais ou uma a menos, temos é de ter mais uma do que o adversário”, rematou Conceição.

Amorim só venceu conceição uma vez e foi na taça da liga



Desde que Amorim assumiu o comando técnico do Sporting, já defrontou Sérgio Conceição cinco vezes. A única vitória (2-1) dos leões foi no clássico da Taça da Liga (2021). Nos outros quatro jogos, para o campeonato, o Sporting registou três empates e uma derrota.