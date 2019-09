Braga consegue três pontos com algum sacrifício

O Sporting de Braga venceu ontem o Portimonense, no Algarve, por 0-1, com algum sacrifício na segunda parte. A equipa treinada por Sá Pinto conseguiu segurar o resultado e levou os três pontos para Braga.A equipa do Minho foi sempre superior na primeira parte, que começou a sério com um bom remate de Paulinho que obrigou a uma grande defesa de Ricardo Ferreira.Galeno foi o jogador que mais dores de cabeça deu aos defesas do Portimonense e foi precisamente ele que cruzou rasgado para Ricardo Horta, que olhou e fez um passe de morte para Paulinho disparar e marcar o primeiro golo do jogo aos 33’.O Braga esteve perto do segundo golo e logo de seguida o Portimonense criou perigo, um pouco antes do intervalo. A segunda parte foi do Portimonense, com Jackson a ameaçar duas vezes a baliza do Braga, que conseguiu segurar a vitória.