Braga de bronze ofusca o novo campeão portista

Mas que reviravolta! O Sp. Braga conseguiu virar o novo campeão do avesso e trepar até ao terceiro lugar da tabela. Sérgio Conceição volta a sair derrotado da cidade dos arcebispos e com possíveis baixas para a final da Taça de Portugal com o Benfica.Há uma expressão pleonástica sobejamente utilizada no futebol: um jogo com duas partes distintas. Por acaso, encaixa aqui que nem uma luva. Quem olha para o resultado final, dificilmente acredita na entrada voraz do FC Porto em campo. Mesmo sem contas a sério a fazer nesta última jornada, o novo campeão subjugou o Sp. Braga e Uribe foi o exemplo máximo do meter o pé: esticou-se para marcar o golo e saiu lesionado.Um alto e uma baixa na equipa de Conceição, que continuou com o pé no acelerador. Soares é que não conseguia acertar com a baliza. Quem o fez foi Sérgio Oliveira, mas o lance já estava anulado por fora de jogo.E ao intervalo tudo mudou. A turma de Artur Jorge surgiu revigorada e o FC Porto perdeu mais uma peça - Luis Díaz, com problemas musculares. As más notícias não ficariam por aí: a queda física notou-se em todo o campo e os arsenalistas criaram uma enxurrada de oportunidades. Ricardo Horta empatou o encontro e Diogo Costa adiou - com defesas fantásticas! - o 2-1 que chegaria por Fransérgio. Até final, foi sempre o Sp. Braga o mais perigoso, mas já tinha cumprido a missão - faltava uma Luz no caminho para o pódio. Chegou através de Vinícius. Três pontos de bronze para os da casa e de reticências para o Dragão que quer a Taça.